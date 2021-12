La definizione e la soluzione di: Pernicioso, deleterio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESIZIALE

Curiosità : Pernicioso, deleterio

ostile. Infatti le cellule planktoniche sono più esposte a svariati fattori deleteri come batteriofagi o protozoi in natura, agenti biocidi nei dispositivi ... Significato esiziale

e?iziale agg. dal lat. exitialis, der. di exitium: v. esizio1. – Rovinoso, che reca gravissimo danno: fu un errore e.; è stato un provvedimento e. per le nostre industrie; che reca grave danno alla salute, mortale: quel clima è e. per gli Europei; la minima emozione potrebbe essere e. al malato. esiziale ezi'tsjale agg. dal lat. exitialis, der. di exitium 'esizio', non com. - che reca danno grave: errore e. dannoso, deleterio, fatale, funesto, lett. infesto, irreparabile, micidiale, nocivo, pernicioso, rovinoso, di malattia o altro che porta alla morte letale. benefico, Definizione Treccani

Altre definizioni con pernicioso; deleterio; Dannoso, pernicioso ; Cerca nelle Definizioni