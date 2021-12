La definizione e la soluzione di: Per niente pessimiste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OTTIMISTE

Curiosità : Per niente pessimiste

ancorata a questi due pensatori che in realtà non sono gli unici filosofi "pessimisti" poiché altri autori, come ad esempio Julius Bahnsen e Philipp Mainländer ... Significato ottimiste

Definizione Treccani

Altre definizioni con niente; pessimiste; Per niente divertente; Per niente positivi; Per niente abbondanti; Il niente del croupier; Cerca nelle Definizioni