Soluzione 6 lettere : REGOLA

Curiosità : Per gli 883 quella dell amico non sbaglia mai

règola s. f. dal lat. regula (der. di regere, propr. «guidare diritto»), che significò cosa fatta secondo le r. dell’arte, con riferimento a lavori di artigianato; e analogam., fatto a regola d’arte, secondo le r., con tutte le r. (anche in usi estens. e fig.); con regola 'r?gola s. f. dal lat. regula der. di regere, propr. 'guidare diritto', che significò dapprima 'assicella di legno, regolo', poi 'regola, norma'. - 1. a. la r. abitudine, consuetudine, costume, norma, normalità, prassi. eccezione. ? Locuz. prep.: di regola nella maggioranza dei casi: di r. pranziamo all'una abitualmente, di Definizione Treccani

