La definizione e la soluzione di: Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEMOLIRE

Curiosità : Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono

Significato demolire

demolire v. tr. dal lat. demolire o demoliri, comp. di de- e moliri «smuovere; costruire, erigere» (io demolisco, tu demolisci, ecc.). – 1. Abbattere, buttare giù: d. un fabbricato, una costruzione, un muro di cinta, un carro ferroviario, v. tr. dal lat. demolire o demoliri io demolisco, tu demolisci, ecc.. - 1. sopprimere distruggendo, spec. riferito a muri ed edifici abbattere, atterrare, fam. buttare giù, smantellare. radere al suolo. ? distruggere. costruire, edificare, erigere, fabbricare, innalzare. ? costruire Definizione Treccani

