La definizione e la soluzione di: Per esempio chi parla italiano, inglese e francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRILINGUE

Curiosità : Per esempio chi parla italiano, inglese e francese

La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o ... Significato trilingue

trilìngue agg. dal lat. trilinguis, comp. di tri- «tre» e lingua Che è scritto o redatto in tre lingue: testo t.; documento t.; un’antica iscrizione trilingue. In partic., vocabolario, dizionario t., che alle parole e locuzioni di una lingua fa Definizione Treccani

