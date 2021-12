La definizione e la soluzione di: Un pennacchio sopra l elmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIMIERO

Curiosità : Un pennacchio sopra l elmo

vi si presta, è spesso ripresa nel cimiero. L'elmo appuntito in alto può essere ornato da un pennacchio. Quello con la sommità piatta può essere decorato ... Significato cimiero

(meno com. cimière) s. m. dal fr. cimier, der. di cime «cima». – 1. a. Ornamento che i guerrieri portavano sopra l’elmo, e che rappresentava la loro insegna: porta una fenice per cimiere (Pulci). Il termine è stato usato anche per designare il pennacchio che sovrastava alcune specie di elmetti CATEGORIA: MILITARIA cimiero t?i'mj?ro meno com. cimiere s. m. dal fr. cimier, der. di cime 'cima'. - 1. arm. ornamento che i guerrieri portavano sopra l'elmo, e ? pennacchio. 2. estens., poet. copricapo difensivo che protegge la testa non com. casco, elmo. ? Espressioni: fig., scherz., portare il cimiero avere le corna. Definizione Treccani

