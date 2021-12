La definizione e la soluzione di: Pene stabilite, fissate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMMINATE

Curiosità : Pene stabilite, fissate

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, nel diritto penale italiano, sono pene, previste dal capo III della legge 689/1981, che possono essere ... Significato comminate

sgambétto s. m. der. di gambetto, col pref. s- (nel sign. 6); nel sign. 2, der. di (o anche chinandosi lateralmente davanti a lui), fallo per il quale sono previste e comminate determinate punizioni (nel calcio, è punito col rigore se commesso in area di rigore Definizione Treccani

