La definizione e la soluzione di: Il pelo in botanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRICOMA

Curiosità : Il pelo in botanica

Società botanica italiana, 1947. Francesco D'Amato, Fenomeni di auto-incompatibilità nel Corniolo (Cornus mas L.), Firenze, Società botanica italiana ... Significato tricoma

tricòma s. m. dal gr. t????µa (-at??), der. di ???? t????? di peli. 2. In botanica, qualunque estroflessione delle cellule epidermiche, come le papille e i peli; generalmente è sinon. di pelo, dato che i peli sono i tricomi più frequenti. tricoma tri'k?ma s. m. dal gr. tríkhoma -atos, der. di thríks trikhós 'pelo' pl. -i. - 1. zool. a. appendice epidermica filiforme pelo, setola. b. insieme di peli ciuffo. 2. bot. estroflessione delle cellule epidermiche pelo. Definizione Treccani

Altre definizioni con pelo; botanica; Un grosso bue a pelo lungo delle aree artiche; Un piccolo mustelide dal pelo fulvo; Razza di cane irlandese con il pelo rosso; Un grosso pelo animale; Parte della botanica che studia i muschi; In botanica , lo è la foglia che termina con una punta allungata e rigida; In botanica , il gambo del fiore; La corteccia in botanica ; Cerca nelle Definizioni