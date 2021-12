La definizione e la soluzione di: La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZIGRINO

Curiosità : La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci

Significato zigrino

zigrino s. m. variante di sagrì o sagrino. – 1. capra, ecc.) conciata in modo da renderla granulosa, ruvida e scabra, come lo zigrino, usata per confezionare e rivestire oggetti d’uso varî: un’enciclopedia dell’Ottocento legata zigrino dzi'grino s. m. variante di sagrì o sagrino. - 1. pelle di selaci, o altri animali, conciata in modo da renderla granulosa e ruvida per confezionare e rivestire oggetti sagrì. 2. mecc. ferro usato per rendere ruvidi o coprire di solchi pezzi metallici godrone. 3. zool. pesce Definizione Treccani

Altre definizioni con pelle; ruvida; puntuta; molti; pesci; selaci; Un assortimento di pelle di alcuni animali; Scoloramento della pelle tipico dell albinismo; Camaleontica mutante dei fumetti dalla pelle blu; Lo si fa a crepapelle ... in situazioni divertenti; ruvida fibra tessile; Non ruvida ; Persona ruvida e scontrosa; Per nulla ruvida al tatto; L Alfred regista di molti ... delitti; molti plicazione di piante per innesto o per talea; Vi rimbalzano molti tiri nel basket; Se ne danno molti durante il cosiddetto pogo; Altro nome dei pesci noti come spratti; Il pesci che si attaccano agli altri pesci ; I grossi pesci di mare dai denti micidiali; pesci nero-azzurri; Cerca nelle Definizioni