La definizione e la soluzione di: La paura di tutto ciò che è straniero.

Soluzione 9 lettere : XENOFOBIA

Curiosità : La paura di tutto cio che e straniero

La xenofobia ("paura dello straniero"; composto da ?????, xenos, "straniero" e f?ß??, phobos, "paura"), o senofobia, è un'avversione generica, di varia ... Significato xenofobia

xenofobìa (o senofobìa) s. f. comp. di xeno- e -fobia, sul modello del fr. xénophobie. – Sentimento di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri e per ciò che è straniero, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti xenofobia ksenofo'bia s. f. comp. di xeno- e -fobia, sul modello del fr. xénophobie. - soc. sentimento di avversione per gli stranieri e per ciò che è straniero, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti di altri paesi Definizione Treccani

