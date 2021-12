La definizione e la soluzione di: Lo è la pasta per nulla al dente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCOTTA

Curiosità : Lo e la pasta per nulla al dente

pan grattato e condito con besciamella, prosciutto, mozzarella e altri ingredienti; si differenzia dalla tradizionale pasta al forno per la consistenza ... Significato scotta

scòtta1 s. f. dallo spagn. escota (der. del germ. settentr. skaut «angolo della una vela al vento, cioè a bordarla, tesandola e tenendola nella voluta posizione; le scotte partono dall’angolo inferiore poppiero delle vele di taglio e dai due angoli inferiori scottare lat. volg. ?excoctare, der. di excoctus 'molto cotto, bruciato' io scòtto, ecc.. - ¦ v. tr. 1. causare bruciature ustionare. bruciacchiare, bruciare. rallegrare. ¦ v. intr. aus. avere 1. emanare un forte calore: la sabbia scotta bruciare, fam. pelare, del sole spaccare le pietre. ? ardere. rinfrescare. congelare. 2 Definizione Treccani

Altre definizioni con pasta; nulla; dente; Formaggio a pasta bianca con o senza pepe; La cottura consigliata della pasta sciutta; Lo sono pasta , pane e patate; Può essere stagionato, spalmabile o a pasta filata; Oceano... per nulla bellicoso; In un proverbio nulla stringe chi lo vuole; Per nulla concreti; nulla : permesso dato dalle autorità; Località dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; Simile, analogo, corrispondente ; Moneta d oro britannica precedente alla Sterlina; Un ascendente come la trisavola per il nipote; Cerca nelle Definizioni