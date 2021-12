La definizione e la soluzione di: Particolarmente triste e sfiduciata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISPERATA

Curiosità : Particolarmente triste e sfiduciata

disperata s. f. dal part. pass. disperato. – Nella poesia popolare, varietà di rispetto, assunto anche nella poesia d’arte, ma senza metrica fissa, avente come tema il lamento disperato dell’amante tradito o sfortunato, o quello del poeta che, afflitto dalla sua sorte avversa, invoca ogni genere di violenza. Finestra di approfondimento Tipi di violenza - Come già osservato nella scheda UCCIDERE, il lessico italiano possiede numerosi termini per indicare diversi tipi di violenza, fisica, verbale e furia e furore, che designano una violenza quasi da pazzi: mi assaltò con una furia da disperato C. Goldoni; è il continuo furore delle battaglie che gli ha ridotto le guance e Definizione Treccani

