La definizione e la soluzione di: La parte laterale dell auto, facile da graffiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FIANCATA

Curiosità : La parte laterale dell auto, facile da graffiare

posteriore e riprogettando parte della meccanica. La ruota di scorta è stata spostata nel telaio in modo da donare all'auto una linea più equilibrata ed ... Significato fiancata

fiancata s. f. der. di fianco. – 1. a. del cavallo. b. Colpo, urto dato col fianco. c. fig. Motto, frase pungente: dare una f. a qualcuno. 2. Parete laterale di un edificio, di un mobile, di un veicolo e sim.: le CATEGORIA: MILITARIA fiancata s. f. der. di fianco. - parete laterale estesa di edifici, mobili, veicoli e sim.: le f. dell'automobile fianco, lato, di una nave murata. Definizione Treccani

Altre definizioni con parte; laterale; dell; auto; facile; graffiare; parte del sistema nervoso oppure divertente; parte del cappello che ripara gli occhi dal sole; È la seconda parte della strofa petrarchesca; Si augura di averla chi parte cipa alle lotterie; Un parte laterale del viso; Bordo laterale di un tessuto, che non si sfilaccia; Come il movimento laterale del polso; Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra; L ultima classe dell e elementari; Il corpo di guardia che si occupa dell a natura; Autore dell a legge elettorale nota come Porcellum; Un borbottio... dell o stomaco; Così è detto il guscio dorsale dell e tartarughe; auto re della legge elettorale nota come Porcellum; Se è auto matico si apre col telecomando dall auto ; In auto strada sono almeno due per carreggiata; Struttura coperta dove si tiene l auto fra; Non è facile comporle; È più facile che fare!; E facile per gli intelligenti; Un breve e facile quesito; Cerca nelle Definizioni