Soluzione 9 lettere : CABALETTA

Curiosità : La parte finale di un numero di opera

Macbeth è la decima opera lirica di Giuseppe Verdi. Il libretto, tratto dal Macbeth di William Shakespeare, fu firmato da Francesco Maria Piave. Dopo l'iniziale ... Significato cabaletta

cabalétta s. f. da coboletta, dim. di cobola. – Breve aria d’opera, semplice ed orecchiabile, ritmicamente veloce e insistente, posta in genere a conclusione di un’aria o di un duetto, con tipico intendimento effettistico; è caratteristica soprattutto del melodramma italiano della prima metà del arietta a'rjet:a s. f. dim. di aria. - 1. vento leggero e piacevole brezza, filo d'aria, venticello. 2. mus. breve aria di carattere leggero caratteristica del melodramma, posta alla fine di un'aria o di un duetto cabaletta. ? motivetto. Definizione Treccani

