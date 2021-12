La definizione e la soluzione di: Parte del cappello che ripara gli occhi dal sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VISIERA

Curiosità : Parte del cappello che ripara gli occhi dal sole

vi?ièra s. f. dal fr. ant. visiere, der. di vis «viso». : v. a mantice, a becco di passero; alzare, abbassare, calare la v.; Ed alzò la visiera dello elmetto Per dimostrar che non avea paura (Pulci); rara la locuz. fig. a v. alzata CATEGORIA: MILITARIA – MODA visiera vi'zjera s. f. dal fr. ant. visiere, der. di vis 'viso'. - 1. arm. parte dell'elmo che copriva interamente il viso: calare la v. buffa. ? ventaglia. 2. sport., non com. schermatura che protegge il volto degli schermidori maschera. 3. abbigl. parte sporgente di berretti, Definizione Treccani

