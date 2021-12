La definizione e la soluzione di: Parte di agrume che si può candire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCORZA

Curiosità : Parte di agrume che si puo candire

posto di rilievo occupano i canditi. La pasticceria, in questo periodo, veniva spesso chiamata confetteria dall'azione di conficere, candire di zucchero ... Significato scorza

scòrza s. f. lat. scortea «veste di pelle, pelliccia», femm. sostantivato dell’agg. scorteus s. (C. Levi). b. poet. Il corpo nei confronti dell’anima: Lasciando in terra la terrena scorza È l’aura mia vital da me partita (Petrarca). 4. In mineralogia, sinon. poco com. di scorza 'sk?rtsa s. f. lat. scortea 'veste di pelle, pelliccia'. - 1. rivestimento esterno dei fusti legnosi corteccia. 2. estens. a. emblema della vita stessa scherz. pellaccia, pelle. ? Espressioni: fam., avere la scorza dura sopportare con fermezza i contrattempi anche pesanti fam. avere la pelle Definizione Treccani

