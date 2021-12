La definizione e la soluzione di: La parentesi tra la tonda e la graffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUADRA

Curiosità : La parentesi tra la tonda e la graffa

Disambiguazione – "Parentesi tonde" rimanda qui. Se stai cercando il film, vedi Parentesi tonde (film). Disambiguazione – Se stai cercando la lampada di design ... Significato quadra

quadra1 s. f. dall’agg. quadro1. – In marina, lo stesso che vela quadra (v. quadro1, n. 2 d): navigare alla q. (o a quadri), su nave attrezzata con vele quadre. quadrare lat. quadrare, der. di quadrus 'quadrato¹'. - ¦ v. tr. 1. non com. rendere quadrato o ridurre in forma quadrata: q. un foglio riquadrare, squadrare. 2. titolo giustificare. 3. matem., non com. moltiplicare un numero per sé stesso elevare al quadrato o alla seconda. ¦ v. intr. aus. essere e più spesso avere, ma le forme Definizione Treccani

