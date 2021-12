La definizione e la soluzione di: Lo è Paolo Bonolis ma non Gerry Scotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAUREATO

Curiosità : Lo e Paolo Bonolis ma non Gerry Scotti

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Miradolo Terme, 7 agosto 1956), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico ed ex politico italiano ... Significato laureato

laureato agg. e s. m. (f. -a) part. pass. di laureare. – 1. ., che ha avuto l’incoronazione poetica (è titolo che, nella corrispondente forma poet laureate, sopravvive ancora in Inghilterra , dove implica una retribuzione annua da parte del part. pass. di laureare. - ¦ agg. educ. che ha conseguito la laurea: ragazzo l. in medicina non com. addottorato. ¦ s. m. f. -a chi ha conseguito la laurea dottore Definizione Treccani

Altre definizioni con paolo; bonolis; gerry; scotti; Canzone politica e popolare di paolo Pietrangeli; paolo __, papa Montini; Il paolo compianto creatore di Fantozzi; __ Sanpaolo , banca; Il bonolis della Tv; La Laura della TV ex compagna di Paolo bonolis ; Il biologo... in un programma di Paolo bonolis ; Il vero nome di battesimo di gerry Scotti; Il gerry della TV; Un gerry di Mediaset; gerry , conduttore TV; I lunghi biscotti nel tiramisù; Un aroma per biscotti | Sabato 27 novembre 2021; Biscotti ni veneziani; Il vero nome di battesimo di Gerry scotti ; Cerca nelle Definizioni