Soluzione 2 lettere : VI

Curiosità : Paolo __, papa Montini

Papa Paolo VI (in latino: Paulus PP. VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; Concesio, 26 settembre 1897 – Castel Gandolfo, 6 agosto 1978) ... Significato vi

vi1 avv. e pron. lat. ibi «ivi», avverbio che acquista anche il valore pronominale, con passaggio analogo a ad abitarvi), e per il rafforzamento sintattico (cfr. in Dante, stavvi, andovvi, evvi = vi sta, vi andò, vi è), valgono le stesse norme che per la particella ci1 (v.); come ci e le vi avv. lat. ibi 'ivi', con valore anche pronominale, analogam. a ci, lett. - 1. per formare compl. di stato o moto a luogo, in questo o in quel luogo: vi rimase per due anni; non vi andai più ci, lett. colà, ivi, là, lì. 2. estens. in ciò, a ciò, su ciò, con verbi di stato e di moto: non vi è differenza; vi passa vicino la ferrovia Definizione Treccani

