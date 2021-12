La definizione e la soluzione di: La pantofola... elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIABATTA

Curiosità : La pantofola... elettrica

l'etimologia viene descritta come "incerta" (Garzanti 2000, pag. 387) Pantofola Pianella (calzatura) Altri progetti Wikiquote Wikizionario Wikimedia Commons ... Significato ciabatta

ciabatta s. f. dal pers. ciabat, attraverso il turco. – 1. Pianella, pantofola: anche scarpa vecchia col solo tomaio davanti, da portarsi per casa; portare le scarpe a ciabatta, con la parte di dietro sotto il calcagno. 2. Locuzioni fig.: non stimare una c CATEGORIA: MODA – TRASPORTI TERRESTRI ciabatta s. f. dal pers. ciabat, attrav. il turco. - 1. abbigl. scarpa col solo tomaio davanti, da portarsi per casa babbuccia, pantofola, pianella. ? Espressioni: fig., fam., non stimare o stimare quanto una ciabatta considerare zero o meno di zero, non tenere in nessun conto. 2. fig., fam. a. cosa malridotta e inservibile Definizione Treccani

