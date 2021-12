La definizione e la soluzione di: La palla del punto per la vittoria ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MATCHBALL

Curiosità : La palla del punto per la vittoria ing

Maratona. La preparazione del fondo per il terreno di gioco, affidata alla ditta torinese "Ing. De Bernardi" e avviata nell'estate del 1930, si dimostrò «qualitativamente ... Significato matchball

gioco 'd??co meno com. giuoco s. m. lat. iocus 'scherzo, burla', poi 'gioco' pl. -chi. - 1. a. qualsiasi attività a cui si . ? palla gioco nel tennis e nella palla a volo, colpo decisivo per la vittoria gameball, matchball. ? posta in gioco eventualità di subire un rischio: la posta in g. è alta Definizione Treccani

Altre definizioni con palla; punto; vittoria; Nella palla volo, risposta al servizio avversario; La messa in gioco della palla nel biliardo; Uno schiacciatore della palla volo; Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; punto indicato dal Sole; Una stella... ottimo punto di riferimento; Il punto in cui si giunge a riva; punto più alto incontro fra potenti; Una vittoria del generale Grant sui Sudisti; Storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777; I punti della vittoria nei tornei di calcio; Ascoli Foggia: Pirro vi ottenne una celebre vittoria ; Cerca nelle Definizioni