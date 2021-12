La definizione e la soluzione di: C è di Palk e di Caboto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRETTO

Curiosità : C e di Palk e di Caboto

e la Svezia Stretto di Ormuz - tra Arabia e Iran Canale d'Otranto - tra la Puglia e l'Albania Stretto di Palk - tra l'India e lo Sri Lanka Canale di Pearse ... Significato stretto

strétto1 agg. part. pass. di stringere, che continua il lat. strictus, part. . (o che sta s.) alle spalle, alla vita; questa giacca mi sta s., o sto un po’ stretto in questa giacca; strada, piazza s.; apertura, porta s.; stare a bocca s., tenere le labbra s stretto¹ 'stret:o part. pass. di stringere. - ¦ agg. 1. a. premuto o legato saldamente: teneva la tazza s. tra le mani; cappio s. saldo, serrato. lento. ? lasco. modo saldo: legare un pacco s.; abbracciare qualcuno s. s. e ? STRETTAMENTE 1. ? a denti stretti 1. in maniera non spontanea: sorridere a denti s. forzatamente. di Definizione Treccani

