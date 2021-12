La definizione e la soluzione di: Il palazzo comasco voluto da Bonardo da Cadazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BROLETTO

Curiosità : Il palazzo comasco voluto da Bonardo da Cadazzo

Significato broletto

brolétto s. m. dim. di brolo. – 1. Nel medioevo, campo coltivato cinto da municipale. Il passaggio a questo secondo sign. si determinò a Milano, dove in un broletto (che occupava l’area dell’odierno Palazzo reale) si amministrò la giustizia fin dal sec CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA broletto bro'let:o s. m. dim. di brolo. - archit. palazzo municipale nei comuni lombardi ? comune, ? municipio. Definizione Treccani

