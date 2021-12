La definizione e la soluzione di: Il paese laziale dello schiaffo al papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANAGNI

Curiosità : Il paese laziale dello schiaffo al papa

sede papale. In particolare il nome di Anagni è legato alle vicende di papa Bonifacio VIII e all'episodio noto come lo "schiaffo di Anagni". Anagni è situata ... Significato anagni

catto1 part. pass. adattam. del lat. captus, part. pass. di capere «prendere», , fatto prigioniero: Veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, E nel vicario suo Cristo esser c. (Dante, di Bonifacio VIII, catturato ad Anagni dagli emissarî di Filippo il Bello). Definizione Treccani

Altre definizioni con paese; laziale; dello; schiaffo; papa; Il paese dell azienda Ikea; Javier di Non è un paese per vecchi; Cittadini del paese al confine est italiano; Sono dello stesso paese ; Il parco nazionale laziale ; Un gustoso primo della cucina laziale ; La cittadina laziale della porchetta; Porto laziale presso Nettuno; Un borbottio... dello stomaco; Regione dei canederli e dello sguazet; Progetto o modello in scala ridotta; I cittadini dello Stato con capitale Kabul; Rumore... di schiaffo ; Colpo come uno schiaffo ; Lo schiaffo di ritorno; In alcune regioni è sinonimo gergale di schiaffo ; Fu detto il papa buono; Il papa che lasciò Roma per rifugiarsi a Gaeta; Il papa che convocò il concilio di Trento; Un attrice molto... papa razzata;