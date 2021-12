La definizione e la soluzione di: I padri che istituirono gli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FONDATORI

Il razzismo negli Stati Uniti d'America rappresenta un fenomeno storico presente fin dall'epoca coloniale. I privilegi e i diritti sanzionati legalmente ... Significato fondatori

Neologismi (2008) lingua-ponte (lingua ponte), loc. s.le f. Lingua utilizzata come L’italiano, parlato da oltre 56 milioni di abitanti, lingua di uno dei Paesi fondatori dell’Unione, alquanto diffuso fuori dei confini nazionali, potrebbe ben aspirare a essere una metropoli me'tr?poli s. f. dal lat. tardo metropolis, gr. metrópolis, comp. di m?ter -trós 'madre', e pólis 'città'. - 1. stor. a. nella Grecia antica, la città di provenienza dei fondatori di determinate colonie città madre, madrepatria. ? *colonia. b. in età moderna, il territorio nazionale in rapporto alle colonie Definizione Treccani

