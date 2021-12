La definizione e la soluzione di: Si ottiene sottraendo lo stesso numero a 100. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CINQUANTA

Curiosità : Si ottiene sottraendo lo stesso numero a 100

operativamente si ottiene moltiplicando per 100 il quoziente (a/b) della divisione tra le due quantità: a b × 100 = n {\displaystyle {\frac {a}{b}}\times 100=n} o ... Significato cinquanta

cinquanta agg. num. card. lat. *quinquanta, da *quinquàginta, *cinquàginta i 50 anni d’età di una persona, in espressioni come essere sui c., avere circa cinquant’anni, aver passato i c., dopo i c., e sim. Con valore approssimativo o indeterminato: gliel kwinkwad?e'narjo dal lat. quinquagenarius, der. di quinquageni 'ogni cinquanta', non com. - ¦ agg. che ha cinquanta anni cinquantenne, non com. cinquantenario. ¦ s. m. 1. f. -a chi ha cinquanta anni cinquantenne. 2. 50° anniversario di una ricorrenza cinquantennale, cinquantennio, cinquantesimo, spec. di ricorrenza religiosa Definizione Treccani

