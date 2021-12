La definizione e la soluzione di: Ostentazione di potere, arroganza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IATTANZA

per boria e orgoglio l'austerità di Pericle a comportarsi come lui, convinto che anche la pura e semplice ostentazione della virtù produce istintivamente ... Significato iattanza

iattanza (ant. giattanza) s. f. dal lat. iactantia, der. di iactare superiorità, di arrogante e sprezzante sicurezza di sé: mostrare i.; trattare con iattanza. Nel linguaggio giur., giudizio di i. (o, comunem., giudizio provocatorio), istituto iattanza ja't:antsa ant. giattanza s. f. dal lat. iactantia, der. di iactare 'vantare'. - ostentazione di presunta superiorità: mostrare i. alterigia, altezzosità, arroganza, boria, lett. grandigia, millanteria, presunzione, spocchia, pop. strafottenza, superbia, supponenza, tracotanza Definizione Treccani

