La definizione e la soluzione di: Osso del cranio a forma di farfalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFENOIDE

Curiosità : Osso del cranio a forma di farfalla

L'osso sfenoide è un osso del neurocranio, impari e mediano. La sua forma assomiglia in qualche modo a quella di una farfalla o a quella di un pipistrello ... Significato sfenoide

sfenòide s. m. comp. del gr. s??? s????? «cuneo» e -oide; cfr. gr. s????e?d?? «simile a cuneo». – 1. In anatomia, osso impari, mediano, simmetrico, che fa parte della base del cranio, costituito da un corpo cuboideo e da tre coppie di appendici: le grandi e le piccole ali che hanno direzione CATEGORIA: ANATOMIA corpo umano Regioni - Addome, bacino, dorso, petto, torace, tronco, ventre; anca, arti inferiori, superiori, avambraccio, braccio, femore, gamba, ginocchio, gomito, mano, piede, spalla; cranio, testa. . Cranio: etmoide; frontale; mandibola; mascellare; nasale; occipitale; palatino; parietale; sfenoide; temporale; vomere; zigomatico. 3. Mano e piede: astragalo; calcagno; capitato Definizione Treccani

Altre definizioni con osso; cranio; forma; farfalla; Noto marchio di sigarette dal colore rosso iconico; Posso no essere a cono, a rocchetto, texani..; Che posso no essere puliti senza rovinarsi; Che posso no essere puliti con acqua; Il buffone di cui Amleto ritrova il cranio ; La sua nevralgia dà intenso dolore cranio -facciale; Osso del cranio ; Ce l'hanno i poli, il cranio e lo spinterogeno; Preparazione solida forma ta da tanti pezzettini; Un appellativo forma le rivolto al rettore; forma ggio a pasta bianca con o senza pepe; Così è il circo... dell informa zione di massa; La mosca lo è al pari della farfalla ; Una futura farfalla ; Nel bozzolo della farfalla ; Grossa farfalla colorata diffusa in Italia; Cerca nelle Definizioni