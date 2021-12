La definizione e la soluzione di: Ospitano i membri degli ordini mendicanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONVENTI

Curiosità : Ospitano i membri degli ordini mendicanti

Brandenburgo e Havelberg. In Magdeburgo si stabilirono anche gli ordini mendicanti dei Francescani (1223) e dei Domenicani (1224), che fino all'introduzione ... Significato conventi

Neologismi (2008) parcheggione s. m. Parcheggio di grande estensione, capace di ospitare 1999, p. 47, Cronaca di Roma) • Meglio «promuovere» quelle chiese, quei santuari o conventi spesso fuori mano organizzando una rete di accesso da mantenere però discreta (non il loggia 'l?d?:a s. f. dal fr. loge 'capanna, piccola stanza', lat. tardo laubia, franco ?laubja 'pergola, chiosco' pl. -ge. - 1. archit. galleria a colonnati o di finestre, che si sviluppa sopra al pianterreno intorno ai cortili dei conventi e dei palazzi rinascimentali o di altra struttura architettonica loggiato, porticato, portico Definizione Treccani

Altre definizioni con ospitano; membri; degli; ordini; mendicanti; ospitano persone anziane; I mobili che ospitano i videogiochi arcade; Regioni addominali che ospitano fegato e milza; ospitano i passeggeri in cielo; I membri iscritti ad una società segreta; Seduta del CSM in cui sono presenti tutti i membri ; Reclutare nuovi membri in un consiglio; I membri di una loggia segreta; Insieme degli avventori d un esercizio commerciale; Tratta degli oggetti volanti non identificati; Cantautore britannico che fu la voce degli Smiths; L Hannibal de Il silenzio degli innocenti; ordini da non discutere; Dà ordini alla “gang”; Consegnare gli ordini ai negozi; L'apprendistato negli ordini religiosi; Rifugio per mendicanti ; Cerca nelle Definizioni