La definizione e la soluzione di: L Orsa più grande nel cielo stellato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGGIORE

Curiosità : L Orsa piu grande nel cielo stellato

una delle più brillanti costellazioni del cielo, si individua con estrema facilità ed è uno dei principali riferimenti nel cielo stellato. Lo Scorpione ... Significato maggiore

maggióre (ant. maióre) agg. lat. maior -oris, di tono; si dice inoltre tonalità m. la tonalità che si riferisce a una scala di modo maggiore. d. Semitono m. e tono m. indicano, in relazione a scale in cui compaiono due tipi di CATEGORIA: MILITARIA maggiore ma'd?:ore ant. maiore ma'jore lat. maior -oris, compar. di magnus 'grande'; trattato anche in ital. come compar. di grande al sing., se premesso al sost., estensione, intensità, ecc., con la prep. di: una spesa m. del previsto; nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Ne la miseria Dante superiore a. inferiore Definizione Treccani

