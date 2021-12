La definizione e la soluzione di: Ornamento della mensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CENTROTAVOLA

Curiosità : Ornamento della mensa

mossa. Crepi l'avarizia Abbondare nel fare una cosa. Crocifisso in sala mensa Mutuato dal film Fantozzi, con Paolo Villaggio, del 1975, è una delle allucinazioni ... Significato centrotavola

centrotàvola s. m. comp. di centro e tavola, invar. – Oggetto, elemento ornamentale in argento, porcellana, ceramica o cristallo, che viene posto nel centro di una tavola imbandita a scopo decorativo. CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN Definizione Treccani

Altre definizioni con ornamento; della; mensa; Un prezioso ornamento ; ornamento del capitello corinzio; ornamento della giubba che serve anche come distintivo; ornamento superfluo e ampolloso; La cottura consigliata della pastasciutta; La primavera della squadra blaugrana spa; L astro più luminoso della costellazione del Toro; Quelli della sosta elevano contravvenzioni; D. W. Griffith diresse quella della nazione; Rimangono sulla mensa ; La macchiano i commensa li; Si servono nella mensa ; L’immensa opera di Dio; Cerca nelle Definizioni