Di origine e cultura ebraica

La cultura ebraica propriamente detta è quella sorta all'interno del popolo degli ebrei a partire dalla formazione della prima nazione ebraica antica ... Significato israelita

israelita (pop. isdraelita) s. m. e f. e agg. dal lat. tardo Israelita il nome degli antichi Ebrei in quanto discendenti di Giacobbe o Israele (chiamati perciò anche nel linguaggio biblico figli d’Israele), usato oggi spesso come sinon. di ebreo, con dal lat. tardo Israelita, nome degli antichi ebrei in quanto, nella tradizione biblica, discendenti di Giacobbe o Israele pl. m. -i. - ¦ s. m. e f. relig. chi appartiene alla nazione o alla religione ebraica ebreo, giudeo, pop. giudio. ? semita. ¦ agg. relig. che si riferisce agli israeliti ? ISRAELITICO. Definizione Treccani

