La definizione e la soluzione di: Organizzazione comune tra diverse imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONSORZIO

riguardano: organizzazione: organizzazione dei fattori stabile, complessa e coordinata al fine produttivo. Non necessariamente è presente un'organizzazione di ... Significato consorzio

cons√≤rzio s. m. dal lat. consortium ¬ępartecipazione alla stessa sorte; societ√†; comunanza di beni¬Ľ, der. di consors: o obbligatoriamente, per il soddisfacimento in comune di un interesse dei consorziati, per il coordinamento delle attivit√† economiche, per svolgere in comune determinate consorzio kon's?rtsjo s. m. dal lat. consortium 'partecipazione alla stessa sorte; societ√†; comunanza di beni'. - 1. insieme di cose o persone associate: il c. umano comunit√†, societ√†. 2. giur. l'associarsi di persone o imprese per realizzare operazioni economiche ? associazione, Definizione Treccani

