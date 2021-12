La definizione e la soluzione di: Opposta a splendida... come una giornata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESSIMA

Curiosità : Opposta a splendida... come una giornata

l'assume come centralinista, ma dopo una giornata d'inferno Kandi esce con Judith; le due rientrano ubriache e Kandi decide di licenziarsi e andare a vivere ... Significato pessima

spésa s. f. lat. tardo expensa (pecunia, cioè «denaro speso»), part. pass. di expendere: una s., una forte s., una s. imprevista, una piccola s.; è stata un’ottima, una pessima s., una s. inutile; riuscire ad avere qualcosa senza s., con poca s., senza sborsare denaro perfido 'p?rfido agg. dal lat. perfidus, der. di fides 'fede, fedeltà, lealtà', col pref. per-¹ indicante deviazione. - 1. lett. che rompe la fede o la parola data: ? PERFIDO 2. a. benevolo, benigno, bonario, buono, lett. probo, retto. 3. iperb., fam. di pessima qualità, spec. di cibo e sim.: che vino p.! disgustoso, nauseabondo Definizione Treccani

