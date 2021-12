La definizione e la soluzione di: Opinione esplicitata o giudizio critico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMMENTO

Curiosità : Opinione esplicitata o giudizio critico

il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere ... Significato commento

comménto (ant. coménto) s. m. dal lat. commentum, che ebbe in periodo , c. al codice; Averoìs, che ’l gran comento feo (Dante, con riferimento ai commenti di Averroè ad Aristotele); il c. del Boccaccio alla Commedia. Meno com., nota, interpretazione commento ko'm:ento s. m. dal lat. commentum 'invenzione, trovata', poi 'commento'. - 1. a. filol. insieme ordinato di note a illustrazione e interpretazione una partita di calcio cronaca, illustrazione, resoconto. ? Espressioni: commento musicale colonna sonora; commento parlato testo letto da voce fuori campo per accompagnamento Definizione Treccani

