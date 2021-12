La definizione e la soluzione di: L operaio disegnato da Altan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIPPUTI

Curiosità : L operaio disegnato da Altan

Francesco Tullio-Altan, più noto semplicemente come Altan (Treviso, 30 settembre 1942), è un fumettista, vignettista e autore satirico italiano. Figlio ... Significato cipputi

Neologismi (2008) cosa rossa loc. s.le f. Raggruppamento politico non ben definito uomini. ( Lidia Menapace , Liberazione, 30 ottobre 2007, p. 1, Prima pagina) • Se non ci fosse Cipputi le cronache della Cosa rossa oscillerebbero tra i tanti se e i tanti ma sul Definizione Treccani

