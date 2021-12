La definizione e la soluzione di: Ondeggiare per mancanza di stabilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VACILLARE

Curiosità : Ondeggiare per mancanza di stabilita

dell'onda di shock, l'acqua innalzò la prora di 43 piedi e la poppa di 29 piedi, fece ondeggiare la nave, spazzando tutti i 5 aeroplani sul ponte di volo. ... Significato vacillare

vacillare (ant. vagillare) v. intr. dal lat. vacillare, di origine oscura l’elmo, e ne la spalla Fu Ruggier colto, e sì quel colpo sente, Che tutto ne vacilla e ne traballa, E ritto se sostien difficilmente ( Ariosto ); il pugno lo colpì con tanta forza vacillare ant. vagillare v. intr. dal lat. vacillare, di origine oscura aus. avere. - 1. a. di persona, muoversi in qua e là accennando indugiare, tentennare, titubare. b. dare segni di debolezza, crisi e sim.: il trono vacilla barcollare, traballare. c. perdere brillantezza, prontezza e sim.: la mente a volte Definizione Treccani

Altre definizioni con ondeggiare; mancanza; stabilità; Fa ondeggiare i tifosi allo stadio; Fa ondeggiare i tifosi; Fare a meno di una mancanza , colmare un'assenza; Carenza, mancanza ; mancanza ... a scuola; Totale mancanza di luce; Sostegno che aumenta la stabilità o la resistenza; L'instabilità emotiva per gli psichiatri dell'800; Posizione di instabilità ; Base che dà maggiore stabilità al futuro edificio; Cerca nelle Definizioni