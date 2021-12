La definizione e la soluzione di: Ogni iscritto su facebook ne ha uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROFILO

Curiosità : Ogni iscritto su facebook ne ha uno

da Facebook, Cameron Marlow, ha reso pubblici i dettagli di uno studio condotto dal Facebook Data Team sulle dinamiche sociali degli utenti iscritti. Lo ... Significato profilo

profilo (ant. proffilo) s. m. der. di profilare. – 1. rude, grossolano, un p. aristocratico, un p. greco, un p. schiacciato. Frequente la locuz. di profilo (anche in p., raro per p.), per indicare la posizione di fianco rispetto a chi CATEGORIA: MODA profilo s. m. der. di profilare. - 1. linea di contorno di un oggetto, e il disegno che la riproduce: il p. delle montagne contorno, sagoma, silhouette. ? Locuz. sagoma. ? Locuz. prep.: di alto profilo di alto livello eccellente, eccezionale, ottimo. di basso profilo; di basso profilo di basso livello mediocre, scadente. di Definizione Treccani

