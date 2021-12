La definizione e la soluzione di: Offerto come ringraziamento per grazia ricevuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOTIVO

Curiosità : Offerto come ringraziamento per grazia ricevuta

Il Giorno del ringraziamento (Thanksgiving Day in inglese), o più semplicemente "il Ringraziamento", è una festa di origine cristiana osservata negli Stati ... Significato votivo

votivo agg. dal lat. votivus, der. di vovere «votare2». – Che costituisce per grazia ricevuta o voto esaudito; Or te piangon gli Amori, e fiori Votivi all’ara portano ( Foscolo ). In partic., nella liturgia cattolica, messe v., messe, non votivo agg. dal lat. votivus, der. di votum 'voto'. - relig. che è offerto in voto, fatto o celebrato per voto: ara v. sacrificale, ? lett. sacrifico. Definizione Treccani

