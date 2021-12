La definizione e la soluzione di: Oculato nei consumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ECONOMO

Curiosità : Oculato nei consumi

adottata da Intel è stata messa a punto per garantire una gestione oculata del consumo energetico. Tali componenti sono tutti espressamente progettati per ... Significato economo

ecònomo s. m. (f. -a) e agg. dal lat. tardo oeconomus, gr. ??????µ??; v. economia. – 1. Chi, in un ufficio, in un ente, in una comunità, ha l’incarico di amministrare determinate spese, di provvedere al necessario per il funzionamento dell’ufficio o economo e'k?nomo s. m. dal lat. tardo oeconomus, gr. oikonómos f. -a. - 1. prof. chi, in un ufficio, in un ente, in una comunità, ha l'incarico di amministrare determinate spese, di provvedere al necessario e sim. ? amministratore, gerente, gestore. 2. estens., non com. chi sa ben Definizione Treccani

