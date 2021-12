La definizione e la soluzione di: Oceano... per nulla bellicoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PACIFICO

Curiosità : Oceano... per nulla bellicoso

costituiscono un potente e bellicoso regno, che, sotto il re Caspian I, detto il Conquistatore, invadono Narnia e la assoggettano. Per trecento anni i re di ... Significato pacifico

pacìfico1 agg. (ant. pacéfico) dal lat. pacificus, comp. o imprevisti; con riferimento al mare, calmo, non tempestoso (di qui il nome dell’oceano Pacifico: v. pacìfico2). 4. Di cosa su cui si è raggiunto un comune accordo o consenso pacifico pa't?ifiko agg. dal lat. pacificus, comp. di pax pacis 'pace' e -ficus '-fico' pl. m. -ci. - 1. che rifugge da atti di sopraffazione, di guerra: un popolo p. bellicoso, guerriero. 2. estens. a. di persona, che ama la tranquillità, il quieto vivere: un uomo p. calmo, mite, Definizione Treccani

