La definizione e la soluzione di: Occupa il primo posto in una classifica.

Soluzione 9 lettere : CAPOLISTA

Curiosità : Occupa il primo posto in una classifica

volta il primo posto della graduatoria, mantenendolo fino al marzo 2016. Ha occupato nuovamente la vetta della classifica dal settembre 2018 in coabitazione ... Significato capolista

capolista s. m. e f. comp. di capo e lista (pl. m. i capilista, più alto, occupa il primo posto in classifica. Come agg.: i candidati capilista, la squadra capolista. 2. Solo al masch., primo posto in una lista, nelle frasi mettere in c comp. di capo- e lista. - ¦ s. m. e f. pl. m. i capilista, pl. f. le capolista 1. primo di una lista o di una fila: il c. nelle elezioni amministrative capofila. 2. fig. chi primeggia in qualcosa: essere il c. dei furbi campione, capintesta, capofila, primo. ¦ agg. invar. che Definizione Treccani

