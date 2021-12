La definizione e la soluzione di: Si occupa dei disturbi motori degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORTOTTICA

Curiosità : Si occupa dei disturbi motori degli occhi

Watson, hanno affrontato la propria depressione. Si è spesso dibattuto se i disturbi neurologici e i disturbi dell'umore possano essere legati alla creatività ... Significato ortottica

ortòttica1 agg. e s. f. comp. di orto-, nel sign. di «ortogonale», e ottico. contatto delle due tangenti per il punto) è vista sotto angolo retto (per es., l’ortottica di un’ellisse è la circonferenza che passa per i vertici del rettangolo circoscritto all Definizione Treccani

