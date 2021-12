La definizione e la soluzione di: Occultare, nascondere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CELARE

Curiosità : Occultare, nascondere

centro dell'abitazione con sopra una coperta di colori vivaci, atta ad occultare le sue "feci" (solitamente dolciumi) e i bimbi sono invitati a bastonarlo ... Significato celare

celare v. tr. lat. celare (io cèlo, ecc.), letter. – Nascondere, tener nascosto alla e sottile loro appiccato alle carni, né quasi cosa alcuna del dilicato lor corpo celando (Boccaccio); tener segreto, occultare alla conoscenza altrui: c. le proprie colpe; c. la celare lat. celare io cèlo, ecc., lett. - ¦ v. tr. 1. sottrarre alla vista altrui qualcuno o qualcosa lett. ascondere, nascondere, occultare. mostrare. , occultare, tacere. confessare, dichiarare, manifestare, mostrare, palesare, rivelare, svelare. tradire. ¦ celarsi v. rifl. tenersi nascosto alla vista altrui: c. alla vista Definizione Treccani

