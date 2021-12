La definizione e la soluzione di: Occorrenza, eventualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EVENIENZA

Curiosità : Occorrenza, eventualita

Significato evenienza

eveniènza s. f. der. del lat. evenire «accadere». – Situazione che può presentarsi o verificarsi, occasione, occorrenza: essere preparato a tutte le e.; tenersi pronto per ogni e.; nell’e. che , nel caso che: nell’e. che io tardassi, ti prego di sostituirmi. evenienza eve'nj?ntsa der. del lat. evenire 'accadere'. - ¦ s. f. ciò che può verificarsi: tenersi pronto per ogni e. caso, casualità, circostanza, congiuntura, contingenza in caso di necessità, se occorresse: all'e., ci ricorderemo all'occorrenza. ¦ nell'evenienza che o di locuz. cong. introduce un'ipotesi: nell'e. di uno sciopero, preferisco Definizione Treccani

