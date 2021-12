La definizione e la soluzione di: Nutre un organismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALIMENTO

Curiosità : Nutre un organismo

Per onnivoro si intende in biologia un organismo che si nutre di una ampia varietà di alimenti; altri sinonimi utilizzati sono polifago, eurifago e pantofago ... Significato alimento

aliménto s. m. dal lat. alimentum, der. di alere «nutrire». – 1. ’anima; la sacra poesia, solo a. degli animi generosi ( Foscolo ). b. Nel diritto, gli alimenti, mezzi di sussistenza (che in taluni casi, come nei riguardi dei minori di anni 18 ali'mento s. m. dal lat. alimentum, der. di alere 'nutrire'. - 1. sostanza nutritiva ALIMENTAZIONE 1. b. 2. fig. quanto serve a tener viva una cosa: dare a. alla passione cibo, incentivo, nutrimento, stimolo. 3. giur. al plur., quanto dovuto per legge da determinate persone Definizione Treccani

Altre definizioni con nutre; organismo; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne | Venerdì 26 novembre 2021; Mammifero simile al lupo che si nutre di carogne; Insetto che si nutre di vegetali; Lo è un animale che si nutre di escrementi; Reazione di un organismo a certe sostanze; Sostanze velenose per l organismo ; L'organismo che rappresenta i club europei di calcio; Sostanza dannosa per l'organismo ; Cerca nelle Definizioni