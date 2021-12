La definizione e la soluzione di: Il numero... della paura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOVANTA

Curiosità : Il numero... della paura

altri significati, vedi Paura (disambigua). La paura è un'emozione primaria, comune sia al genere umano sia al genere animale. Il Galimberti così la definisce: ... Significato novanta

novanta agg. num. card. lat. pop. *nonanta (class. nonaginta), rifatto secondo novem ., i n., i 90 anni d’età: essere vicino ai n ., aver superato i novanta. Pezzo da novanta, capo mafia, mafioso che occupa una posizione potente e temuta nell’organizzazione, e, per novanta num. card. lat. pop. ?nonanta class. nonaginta, rifatto secondo novem 'nove', invar. - ¦ agg. in quantità pari a nove volte dieci. ¦ s. m. il numero 90 e il segno rappresenta ? Espressioni: fig., pop., pezzo da novanta ? ?. ? pezzo da novanta persona importante, di grande influenza e sim.: fare una riunione con i pezzi da n. autorità, Definizione Treccani

