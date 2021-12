La definizione e la soluzione di: Il Novak campione serbo del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DJOKOVIC

Curiosità : Il Novak campione serbo del tennis

Novak Ðokovic, noto con la traslitterazione Djokovic, detto Nole (in serbo cirillico ????? ??????? pronuncia[?·info] ['n?va?k '???k?vi?]; Belgrado, 22 ... Significato djokovic

Definizione Treccani

Altre definizioni con novak; campione; serbo; tennis; novak , asso del tennis; Seles, ex campione ssa di tennis; Pezzi usati come campione ; Woods: campione di golf; __ Vettel. campione di F1; Il nome di Tesla, il grande fisico serbo del '900; Dejan, ex calciatore serbo di Inter e Stella Rossa; Vocali scritte in greco e in serbo ; Lo è tanto un polacco quanto un serbo ; Seles, ex campionessa di tennis ; lo smash dei nostri tennis ti; Lo sono sci e racchette da tennis ; Torneo per i grandi tennis ti; Cerca nelle Definizioni