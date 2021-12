La definizione e la soluzione di: Noto palazzo reale situato a Siviglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALCAZAR

Curiosità : Noto palazzo reale situato a Siviglia

L'Alcázar di Siviglia (spagnolo: "Reales Alcázares de Sevilla") è un palazzo reale situato a Siviglia, in Spagna. Originariamente forte dei Mori, l'Alcázar ... Significato alcazar

alcázar ‹alkàthar› s. m., spagn. dall’arabo al-qa?r «palazzo, fortezza», che risale, attrav. il gr. biz., al lat. castrum (pl. alcázares ‹alkàthares›). – Nome, in Spagna, di molte fortezze o cittadelle di età musulmana, e anche di molte località; famosi gli alcázares di Cordova , di Siviglia , di CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

