La definizione e la soluzione di: Noto marchio di attrezzi da giardino.

Soluzione 7 lettere : GARDENA

Curiosità : Noto marchio di attrezzi da giardino

caratteristiche di permeabilità e porosità particolarmente importanti per i recipienti in terra (vasi da giardino e da fiori) ma anche per le giare da olio perché ... Significato gardena

Neologismi (2008) logomania (logo-mania), s. f. Tendenza all’uso smodato di marchi ’98, seguita dall’organizzazione di tre scuole di sci, a Saint Moritz, a Selva di Val Gardena e a Megeve in Francia. ( Laura Asnaghi , Repubblica, 2 dicembre 2007, p. 48, Cronaca Definizione Treccani

